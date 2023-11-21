Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 ноября.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 18.00 - ул. Академика Книповича, 29.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 8, 12; ул. Героев Рыбачьего, 4, 5, 6; просп. Кирова, 31а;

10.30 — 12.30 - ул. Магомета Гаджиева, 4.

От электроснабжения:

13.30 — 15.00 - просп. Ленина, 62/11;

10.00 — 12.00 - просп. Ленина, 72;

8.00 — 17.00 - ул. Генерала Журбы, 1, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.