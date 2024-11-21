Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 ноября.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00, просп. Кирова, 23, 25, 31; ул. Александрова, 34/2, 36; ул. Аскольдовцев, 36, 38; ул. Нахимова, 15; Арктический, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.