Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Фестивальная, 25, 25а, 30;
9.00 — 17.00 - ул. Подгорная, 54, 56, 58, 72, 62, 64;
9.00 — 14.00 - просп. Кольский, 93, 91 корп. 1, 91 корп. 2, 91 корп. 3, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 97 корп. 3, 97 корп. 4, 95, 95а;
9.00 — 14.00 - ул. Баумана, 5;
с 22.00 до 8.00 22 ноября - Верхне-Ростинское шоссе, 31, 33;
с 22.00 до 8.00 22 ноября - ул. Мира, 23а;
с 22.00 до 8.00 22 ноября - ул. Старостина, 103.
От электроснабжения:
0.00 — 01.00 - пер. Дальний, 10, 11, 12, 14, 16;
0.00 — 01.00 - ул. Академика Павлова, 45;
0.00 — 01.00 - ул. Чехова, 9, 11;
9.00 — 11.00 - ул. Ленинградская, 24;
10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 45;
9.00 — 17.00 - ул. Ушакова, 8, 9, 12, 14, 16/20, 18;
9.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 15, 17, 18, 19, 21, 20/1, 20/2;
9.00 — 17.00 - пер. Арктический, 4, 6, 5, 7, 8, 10.
От горячего водоснабжения:
9.30 — до выполнения работ - ул. Папанина, 24, 26.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Героев Рыбачьего, 3, 4, 5, 6;
10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 8, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.