Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 октября.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 6;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 35;

10.00 — 15.00 - ул. Скальная, 13а;

11.30 — 14.00 - ул. Капитана Буркова, 29;

11.30 — 14.00 - пр. Капитана Тарана, 12;

13.00 — 15.00 - ул. Радищева, 19;

13.00 — 15.00 - ул. Новое Плато, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - Театральный бульвар, 11;

10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 11, 17, 21;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 11а, 15а;

10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 18/20, 20.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 8, 10а, 12;

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 161, 163;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 2, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.