Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 18.35 19 сентября до выполнения работ 21 сентября - ул. Октябрьская, 12;
с 20.20 19 сентября до выполнения работ 21 сентября -пер. Дальний, 12;
с 9.30 20 сентября до выполнения работ, пр-д Михаила Ивченко, 3;
09.30 — 16.30 - ул. Подстаницкого, 1.
От горячего и холодного водоснабжения:
09.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 2; ул. Алексея Хлобыстова, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 16; просп. Ленина, 44, 45;
10.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.