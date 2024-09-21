Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 сентября.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — до выполнения - просп. Кирова, 18, 20а, 22, 24в; ул. Карла Маркса, 23/51.
От газоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10; просп. Ленина, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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