Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 января.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

10.00 —16.00 - просп. Кирова, 49;

10.00 —16.00 - просп. Кольский, 2, 4, 6.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Заводская, 1;

10.00 — 13.00 - ул. Трудовых резервов, 6;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - просп. Ленина, 74;

10.00 — 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 44;

11.00 — 14.00 - просп. Ленина, 76;

12.00 — 15.00 - просп. Ленина, 98.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.