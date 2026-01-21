Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 января 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 143, 145, 147, 200;

10.00 — 13.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11, 5 корп. 2, 5 корп. 3.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 25 корп. 2;

12.00 — 15.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 7;

13.00 — 16.00 - ул. Софьи Перовской, 31/11.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 16/2;

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 188, 194, 196, 198, 198а, 200 - 202, 204.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения работ - ул. Академика Книповича, 43, 45.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19;

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 9, 7а;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

