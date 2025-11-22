Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22, 24 и 25 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22, 24 и 25 ноября.
22 ноября
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12, 13;
10.00 — 13.00 - ул. Ивана Халатина, 11, 13.
24 ноября
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 22, 30;
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163.
25 ноября
От электроснабжения:
0.01 — 1.00 - пер. Дальний, 10, 11, 12, 14, 16;
0.01 —01.00 - ул. Чехова, 9, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.