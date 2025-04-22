Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 апреля.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37;

9.30 — 15.30 - ул. Карла Либкнехта, 8;

9.30 — 15.30 - просп. Ленина, 95, 99, 101, 102.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Старостина, 6;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Орликовой, 21, 26;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 206;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 21;

12.00 — 14.00 - ул. Дзержинского, 2/33;

12.00 — 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 24;

14.00 — 16.00 - пр. Связи, 26;

14.00 — 16.00 - пр. Молодёжный, 16.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 39, 41, 43;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.