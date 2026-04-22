Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 апреля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Морская, 11;

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 14, 18;

10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 31.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 6, 8/2;

9.00 — 15.00 - ул. Набережная, 3а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.