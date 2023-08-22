Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 августа.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 3;

0.01 – до выполнения, ул. Гвардейская - 1/15, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Полярные Зори, 11а.

От горячего и холодного водоснабжения:

13.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 30 корп.2;

17.00 – 19.00 - ул. Миронова, 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Павлова, 11, 13.

От электроснабжения:

1.00 – 05.00 - ул. Александра Невского, 81;

9.00 – 16.00 - ул. Инженерная, 2а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.