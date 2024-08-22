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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 августа.

Гидропневматическая промывка теплосети:

с 21 августа до выполнения работ 22 августа — гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

Гидравлические испытания котельной:

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» (ПАО «МТЭЦ») — 721 дом.

Опрессовка теплосети:

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2 «Новое Плато» — 32 дома;

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2а «Больничный городок» — 114 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Полевая, 4, 12, 13;

9.00 — 16.00 - ул. Песочная, 11, 12, 15а, 31;

9.00 — 16.00 - ул. Новосельская, 21, 31а, 31б, 48а, 50;

9.00 — 16.00 - переулок Хибинский, 12, 5а.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 149, 151, 151а;

9.00 — 17.00 - пр. Михаила Бабикова, 5/2, 6, 6а, 7, 8, 9, 10 - 11, 12, 13, 14, 15, 16.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 24;

10.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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