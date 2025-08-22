Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 августа.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4;
9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 16;
9.00 — 17.00 - М. Горького, 17/14.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/3;
9.00 – 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;
9.00 – 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;
9.00 – 16.00 - ул. Академика флота Лобова, 9;
4.00 – 24.00 - просп. Кольский, 89, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 95, 95а, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 138а, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140а, 140б, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 164, 166, 168, 170, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3;
4.00 – 24.00 - ул. Беринга, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
4.00 – 24.00 - пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
4.00 – 24.00 - ул. Шевченко, 32;
4.00 – 24.00 - ул. Баумана, 5.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 32;
10.00 – 13.00 - пр. Лыжный, 6;
10.00 – 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 5;
10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 70.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.