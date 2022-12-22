Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 8.30 22 декабря до выполнения работ – просп. Ленина, 96; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32/6, 33, 35, 38; ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а; ул. Генералова, 7/26, 15;

10.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Кирова, 54, 60; ул. Гагарина, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.