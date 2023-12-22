Мурманская область. Арктика (16+)22.12.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. ул. Чумбарова-Лучинского, 46 корп. 1;
10.00 – 16.00 - ул. Домостроительная, 4.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 3;
10.00 – 13.00 - ул. Аскольдовцев, 18, 30 корп. 1;
10.00 – 12.00 - ул. Папанина, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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