Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 декабря.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55.

От электроснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Печенгская, 3, 4, 5, 6, 7б, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

9.00 — 14.00 - ул. Новосельская, 4, 9;

8.00 — 17.00 - ул. Володарского, 10;

8.00 — 17.00 - просп. Ленина, 94.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 4, 5, 6, 11, 11 корп. 1;

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 43;

9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 22, 22а, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.