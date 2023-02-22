Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 февраля до 17.00 22 февраля - ул. Капитана Копытова, 13, 14.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 11.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 11;

10.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 4/6.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Фрунзе, 21/4;

10.00 — 12.00 - ул. Октябрьская, 12, 14;

12.00 — 14.00 – просп. Кольский, 131; ул. Баумана, 43 корп. 1;

14.00 — 16.00 – просп. Кольский, 133; ул. Баумана, 43 корп. 2.

9.00 - 12.00 - в связи с проведением аварийных работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информируем, что с 9.00 до 12.00 будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии, расположенных по адресу. г. Мурманск, ул. Фрунзе, 21/4, от электроснабжения.

Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.