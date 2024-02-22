Мурманская область. Арктика (16+)22.02.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 февраля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Траловая, 47, 47а, 49, 49а, 51;
9.00 — 16.00 - ул. Маяковского, 21.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Воровского, 16, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 6, 8, 10, 11, 11а;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 72, 76 корп. 1;
10.00 — 15.00 - пер. Водопроводный, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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