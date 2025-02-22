Мурманская область. Арктика (16+)22.02.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 и 24 февраля.
22 февраля
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 13, 14.
24 февраля
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3;
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 21;
11.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 31к.1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 3, 5, 6, 55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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