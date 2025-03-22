Мурманская область. Арктика (16+)22.03.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 и 24 марта.
22 марта
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – ул. Капитана Копытова, 18, 20, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 27;
10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 31/11, 37, 39.
24 марта
От горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Кирова, 31, 31а;
9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 47, 47а;
9.00 — 15.00 - Каменная, 2/1, 2/2, 2/3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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