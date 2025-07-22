Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 10/2;

11.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 26;

12.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Адмирала Флота Лобова, 34;

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173, 181, 181а, 183;

9.00 — 17.00 - Прибрежная дорога, 1, 2, 6, 6а, 7, 12, 12а, 14, 17/1;

9.00 — 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 4, 7а, 16, 21, 27, 15, 19, 24, 26, 25, 13, 19, 22, 34, 36, 38, 18, 11;

9.00 — 17.00 - ул. Баумана, 65, 59, 57, 55, 53;

9.00 — 17.00 - ул. Привокзальная, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.