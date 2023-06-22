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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 22 июня — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 464 дома;

с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля — плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.25 20 июня до выполнения работ 22 июня - ул. Коминтерна, 20;

с 9.00 21 июня до 17.00 23 июня - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;

9.00 — 22.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Книповича, 39, 47.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 5.

От электроснабжения:

9.30 — 15.00 - ул. Калинина, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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