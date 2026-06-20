Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 июня 2026 года.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 42;
10.00 — 13.00 - ул. Георгия Седова, 12;
11.00 — 15.00 - ул. Георгия Седова, 18;
11.00 — 15.00 - ул. улица Виктора Миронова, 8;
12.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/4;
13.00 — 16.00 - ул. ул. Полярные Зори, 29/1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Воровского, 11;
9.00 — 13.00 - просп. Ленина, 67, 69;
9.00 — 13.00 - ул. Пушкинская, 3а, 5, 7, 8, 8а, 10, 12, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.