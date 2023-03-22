Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 9/22; ул. Халатина, 16.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 марта до 17.00 23 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22;
9.00 — 23.59 - ул. Александра Невского, 71, 73, 75, 80, 81, 82; ул. Николаева, 6, 8, 13, 15.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 22, 23; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 2;
10.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 3.
От электроснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 25; ул. Коммуны, 18; ул. Миронова, 13; ул. Полярные Зори, 58; ул. Старостина, 21; ул. Трудовых резервов, 5; ул. Хлобыстова, 27, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.