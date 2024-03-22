Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 марта.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 61, 67, 69, 71, 81, 83, 110/2, 112, 112а, 112б, 112в, 114/1, 114, 114а, 116, 118, 120, 126, 126б, 128.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - пр. Михаила Ивченко, 3;

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 81, 83/1, 85;

10.00 — 16.00 - ул. Магомета Гаджиева, 9, 11.

От теплоснабжения:

11.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Алексея Генералова, 7/26, 11, 13, 15;

9.00 — 16.00 - ул. Декабристов, 12, 20, 22, 24, 28, 30/13;

9.00 — 16.00 - ул. Фрунзе, 20, 30, 32/6;

9.00 — 16.00 - ул. Советская, 21.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 21, 22, 23;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Егорова, 13, 17, 19;

10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 9/1;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 67;

10.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.