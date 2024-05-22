Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 мая.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 14, 19;

9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;

9.00 — 23.00 - ул. Полярные Зори, 11а.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения работ - ул. Аскольдовцев, 27.

От электроснабжения:

9.30 — 10.00 - ул. Карла Либкнехта, 8.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 14, 15, 16, 19;

10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 4, 23;

10.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.