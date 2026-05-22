Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Сполохи, 5, 7, 8, 9, 10, 11;
9.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 39, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45 корп. 1;
9.00 — 15.00 - ул. Трудовых Резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Ростинская, 3;
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 62.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Коминтерна, 9, 11/2;
9.00 — 15.00 - ул. Воровского, 4/22.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 7, 8, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.