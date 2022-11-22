Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 22 ноября до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 45, 49.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 – проспе. Кольский, 112, 114, 114а, 114 корп. 1, 116, 118, 120, 126, 128, 134;

9.00 — 18.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16, 20, 24, 26.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47;

10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 12 корп. 2;

13.00 — 16.00 - ул. Максима Горького, 2/12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.