Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 ноября.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 31; ул. Полярной Дивизии, 3; ул. Александрова, 34 корп. 2, 36; ул. Аскольдовцев, 38/28;

10.00 — 16.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 16 корп. 2.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Шабалина, 13, 25, 29, 7, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.