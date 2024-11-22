Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 ноября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 94, 96; ул. Кирпичная, 6, 8, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12, 13; ул. Папанина, 5, 7, 9, 12;

10.00 — 14.00 - ул. Володарского, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Карла Маркса, 39, 43; ул. Трудовые Резервов, 11, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.