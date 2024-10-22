Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - просп. Кольский, 186;
9.00 — 18.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10 - 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 32/1, 34, 36, 36а, 40.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Приморская, 1 (Росляково).
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Олега Кошевого, 16а, 18а, 24;
9.00 — 12.00 - ул. Зои Космодемьянской, 21, 17/1, 23а, 33, 19, 25, 29.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 11, 17, 21;
10.00 — 13.00 - Театральный бульвар, 11;
10.00 — 15.00 - пер. Терский, 3;
10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.