Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 16, 16а, 16/2, 16/4, 16/5;

9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 10а;

9.00 — 17.00 - просп. Кольский,161, 163;

9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 54, 56, 58;

9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 37, 41.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 20;

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 26;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 18;

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 93;

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 53;

10.00 — 13.00 - ул. Мира, 3;

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49/4;

11.30 — 14.00 - ул. Челюскинцев, 27;

11.30 — 14.00 - ул. Скальная, 28;

11.30 — 14.00 - просп. Кирова, 53а;

11.30 — 14.00 - ул. Академика Книповича, 38;

13.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 33/2;

13.00 — 15.00 - ул. Капитана Маклакова, 13.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 14, 14а, 14б, 14в;

10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 5, 7, 9;

10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 50.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
