Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 22 сентября до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 15, 17, 19/15;
10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Октябрьская, 27; ул. Адмирала флота Лобова, 34, 35, 36, 37; просп. Кольский, 198.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Алексея Генералова, 7/26, 11; ул. Фрунзе, 28, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.