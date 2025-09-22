Мурманская область. Арктика (16+)22.09.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 сентября.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 16;
13.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 25/1;
9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Капитана Буркова, 39.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
