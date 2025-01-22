Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 января.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2;
9.00 — 23.00 - ул. Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39;
9.00 — 23.00 - ул. Угольная база, 9.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Шмидта, 21;
10.00 — 12.00 - ул. Капитана Буркова, 49;
10.00 — 12.00 - ул. Капитана Орликовой, 30, 35, 37;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 58;
12.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 15.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 198, 204;
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 1, 2а, 2б;
10.00 — 13.00 - пр. Рыбный, 4;
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.