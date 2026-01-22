Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 января 2026 года.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Самойловой, 3;
9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 4;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 72, 74.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 76/3;
9.00 — 15.00 - пр. Профессора Жуковского, 4, 7, 10, 11, 14;
9.30 — 16.00 - ул. Бондарная, 8, 10а, 12;
9.30 — 16.00 - просп. Кольский, 161, 163.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Достоевского, 1, 2;
9.00 — 12.00 - ул. Баумана, 27, 29;
10.00 — 12.00 - ул. Крупской, 2, 2а, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Журбы, 4, 10;
10.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 6, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.