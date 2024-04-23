Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 апреля.
От холодного и горячего водоснабжения.
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;
9.00 — 22.00 - ул. Пушкинская, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп.1, 6 корп. 2, 8;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25;
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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