Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 апреля.

От холодного и горячего водоснабжения.

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 38/28;

9.00 — 22.00 - ул. Пушкинская, 14.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп.1, 6 корп. 2, 8;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.