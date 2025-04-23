Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 апреля.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 21;

12.00 — 14.00 - ул. Дзержинского, 2/33;

22.00 — 6.00 24 апреля - ул. Подгорная, 41.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 4, 6/1, 6/2;

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 5, 9/2;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 10/1, 10/2, 10/3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.