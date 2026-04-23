Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 апреля 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пер. Русанова, 1, 3, 5;

10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 71, 83, 87, 94, 96;

10.00 — 13.00 - ул. Кирпичная, 6, 8;

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 6, 8/2;

9.00 — 15.00 - ул. Набережная, 3а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.