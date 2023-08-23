Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 августа.

Опрессовка теплосети котельной:

с 22 августа до выполнения 28 августа - опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 3;

17.30 — 19.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — до выполнения - ул. Адмирала флота Лобова, 42, 44; пр-д Профессора Жуковского, 7;

9.00 — 16.00 - ул. Набережная, 3, 3а; ул. Нахимова, 6, 8, 10 - 5, 7, 11; пр-д Профессора Жуковского, 4, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.