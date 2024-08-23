Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 августа.

Гидравлические испытания котельной:

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — гидравлические испытания котельной «Восточная» (ПАО «МТЭЦ») — 721 дом.

Опрессовка теплосети:

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2 «Новое Плато» — 32 дома;

с 20 августа до выполнения работ 26 августа — опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП-кв. 2а «Больничный городок» — 114 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.