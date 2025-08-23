Мурманская область. Арктика (16+)23.08.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 августа.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - просп. Ленина, 52, 54.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
