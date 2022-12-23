Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 33, 34; ул. Гагарина, 29;

10.00 — 14.00 – просп. Ленина, 79.

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Успенского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.