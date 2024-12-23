Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.
От горячего водоснабжения:
9.00 23 декабря до 18.00 24 декабря - ул. Полины Осипенко, 2 (1-й подъезд).
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 31 (АЗС «Газпромнефть»), 33, 31 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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