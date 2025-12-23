Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 3;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 18, 30 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Промышленная, 29;

9.00 — 23.00 - Восточно-объездная дорога, 208;

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 33;

9.00 — 23.00 - ул. Капитана Буркова, 35, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.