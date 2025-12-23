Мурманская область. Арктика (16+)23.12.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1, 33 корп. 3;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 18, 30 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Промышленная, 29;
9.00 — 23.00 - Восточно-объездная дорога, 208;
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 33;
9.00 — 23.00 - ул. Капитана Буркова, 35, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
