Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 и 25 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 и 25 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
23 сентября
с 9.00 до выполнения работ - ул. Гвардейская, 24; ул. Карла Либкнехта, 15, 17, 19/15; ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; ул. Старостина, 2, 6, 8, 10.
25 сентября
с 18.35 19 сентября до выполнения работ 25 сентября - ул. Октябрьская, 12.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 7;
13.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 1.
От газоснабжения:
23 сентября
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 12; ул. Нахимова, 5, 7.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 11, 11 корп. 1, 12, 18 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.