Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.
с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.
От электроснабжения:
9.00 - 16.00 - просп. Кольский, 30.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - просп. Ленина, 84, 86;
10.00 - 15.00 - ул. Виктора Миронова, 14.
От горячего водоснабжения:
22.00 - 06.00 - ул. Челюскинцев, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.