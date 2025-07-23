Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 4, 5, 6, 6/4,7/2, 11, 11/1.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Северный, 6, 4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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