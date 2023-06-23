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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 15 июня - до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 июня до 17.00 23 июня - пр-д Северный, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25;

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;

с 10.25 20 июня до выполнения работ 26 июня - ул. Коминтерна, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4;

с 14.20 22 июня до выполнения работ - пр-д Северный, 1, 2, 3; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - просп. Кольский, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3, 178, 178а, 186; ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36а, 40; пер. Якорный, 2, 4, 5;

9.00 — 17.00 - ул. Беринга, 1, 3, 9; ул. Жуковского, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 7, 7а, 15; ул. Адмирала Лобова, 40, 42, 44.

От электроснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Генерала Щербакова, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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